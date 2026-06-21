日本代表の初戦・FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で対チュニジア戦が行われた21日、日本サッカー協会（JFA）の文化創造拠点「blue―ing！」（東京都文京区）でパブリックビューイング（PV）が実施され、試合前から大盛り上がりを見せた。キックオフ前には森保一監督とFW小川航基からビデオメッセージが寄せられた。森保監督は「日本一丸となって、最高の景色を目指して戦っていきます」、小川は「会場から大きな声援を