「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦。日本が前半３１分に上田綺世のゴールで追加点をあげた。右サイドのペナルティエリアのラインから右足を振り抜くと、相手ＤＦの股を抜いてゴール左隅に。日本のエースが待望のＷ杯初得点をマークした。上田は両手を合わせて天を見上げ、喜びを噛み締めた。９割が日本サポーター