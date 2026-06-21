タレントの若槻千夏が２０日放送のフジテレビ系「指原千夏」に出演。ＳＮＳでの独自の運用法について明かした。この日のゲストのお笑い芸人・永野が自身のＳＮＳをやめた理由について語った。若槻は「ちょっと残念だな」と言うと、「一番今、治安がいいのはインスタなんで。インスタでコメント欄を封鎖すればいいだけじゃないですか？」と提案。「私。、最近コメント欄封鎖してます」と自身で実践していると明かした。タレ