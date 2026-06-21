スーツアクターでアクション監督の清家利一さんが死去したと21日、本人のXを通じ、家族が発表した。声明を通じ「このたび、清家利一は6月17日に永眠いたしました。6月20日に家族に見守られながら無事に葬儀を執り行うことができました」と発表。「本人は多くの方々とのご縁に恵まれ、たくさんの方に愛されながら幸せな人生を送ることができました。そのご縁に、家族一同心から感謝しております」とつづった。清家さんはJAC14期生。