ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間20日、本拠地でのオリオールズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第4打席で16号本塁打を放った。第2子誕生立ち合いのため前日のカード初戦を欠場した大谷。先発左腕ロジャースに対する初回の第1打席は高めフォーシームに初球打ちを試みるも、高々と打ち上げて遊飛に倒れた。4回裏の第2打席はカウント1-2からのカットボールにタイミングを崩されて空振り三振。6回裏の