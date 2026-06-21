森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節で、チュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦している。森保ジャパンは開始４分に先制する。ボックス内左で中村敬斗が巧みなフェイントから相手を抜き去りクロスを供給。反応した鎌田大地がワンタッチで合わせて、ネットを揺らした。 幸先良く先手を取ったなかで、アシストした25歳がネット上で話題になっている。中村は以前からソック