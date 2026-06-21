森保一監督が率いる日本代表は、現地６月20日に北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第２節でチュニジア代表と対戦している。開始４分に先制した森保ジャパンは、31分に追加点を奪取。敵陣中央でボールを受けた上田綺世がペナルティエリア手前右から右足を一振り。対峙した相手の股を抜く鋭いミドルシュートをゴール左に突き刺した。 試合は日本の２点リードで推移している。構成●サッカーダイジェストWeb