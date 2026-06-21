◇パ・リーグオリックス―西武（2026年6月21日京セラドーム）オリックスの九里があと2/3回に迫っていた史上186人目の通算1500投球回を達成した。初回先頭の桑原を左飛に打ち取ると、続く滝沢を見逃し三振に仕留めて節目の記録に到達。続く長谷川から空振り三振を奪って一塁側ベンチへ戻る際には記念のボードを受け取り、スタンドからの声援に会釈で応えた。