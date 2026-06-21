21日の東京5R2歳新馬戦（芝1800メートル）は、好ダッシュから先手を奪った7番人気アヴィアトーレ（牡＝田島、父シスキン）が後続を振り切って初陣Vを飾った。騎乗したゴンサルベスは「スタートをうまく切ってくれた。厩舎から仕上がっていると言われていたし、これから距離を延ばしても良さそう」と将来性を高く評価。田島師も「まだまだ課題はあるが、今日はいい結果を出せて良かった」と笑顔を見せた。