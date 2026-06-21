「座っているとお尻の細胞が死ぬらしい」と取材直前も楽屋で立って過ごしていたフリーアナウンサーの望月理恵（54）、皆藤愛子（42）が21日、東京・SHIBUYA SACSで行われた『セント・フォースOfficial Book 2026-2027』（小学館刊）発売記念イベントの囲み取材に出席。年齢を感じさせない奇跡の美貌を誇る2人が、それぞれのストイックな美の秘訣を明かした。【写真】「ギリギリを攻めさせていただきました」スラリとした美脚を披