■MLBドジャースーオリオールズ（日本時間21日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャース・大谷翔平（31）が本拠地でのオリオールズ戦に“1番・DH”でスタメン出場し、9回の第4打席に16号ホームランを放ち、第2子誕生後、復帰1戦目で祝砲を打ち上げた。2試合ぶりの一発に本拠地のファンは熱狂、6月に入って6本目の本塁打となり、量産体制に入った。前日20日は夫人の出