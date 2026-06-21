お笑いコンビ、飛石連休の藤井ペイジ（54）が21日、自身のXを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組の日本対チュニジア戦について言及した。日本は開始4分にいきなり先制。GK鈴木彩艶からボールをつないでペナルティーエリア内へ侵入。左サイドの中村敬斗が中央に折り返し、ゴール前に走り込んだ鎌田大地が合わせ先制した。日本テレビの生中継では、3大会連続でワールドカップに出場した本田圭佑氏が担当。