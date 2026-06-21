フリーアナウンサーの望月理恵が２１日、東京・渋谷のＳＨＩＢＵＹＡＳＡＣＳで「セント・フォースＯｆｆｉｃｉａｌＢｏｏｋ２０２６−２０２７」発売記念イベントを行った。２人の所属事務所「セント・フォース」で写真展を行うのは初めて。所属２８年目となった望月は「すごく新鮮で驚いて、すごい事務所になったなという感想です」と目を丸くした。この日は事務所の後輩・皆藤愛子とのトークショーを行う。サブタイ