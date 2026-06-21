◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（２１日・神宮）ヤクルトは、広島戦をファミリーコンピューター「スーパーマリオブラザーズ」発売４０周年を記念した協賛試合「スーパーマリオブラザーズ４０周年×プロ野球１２球団」として開催した。試合に先立ち、始球式にマリオが登場。捕手を務めた中村のグラブに向かい渾身（こんしん）のワンバウンド投球を披露すると、大きな拍手が送られていた。試合中は一〜三塁に「ハテナブ