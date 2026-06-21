◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・東京ドーム）巨人対中日戦の試合前に、粋な演出が起こった。東京ドームでこの日のバッテリーが紹介された後、応援団からサッカー日本代表への応援の音楽が奏でられた。サッカー日本代表は決勝トーナメント進出に向けて重要な１次リーグ第２戦でチュニジアと対戦。１３時からキックオフで、前半３１分のうちに日本が２点リードしている。