◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２０日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。真美子夫人が第２子を無事出産したと報告した“当日”に２試合ぶりの電撃復帰を果たし、９回に出場２試合ぶりの１６号ソロを放った。メジャー通算３００号まで「４」本とし、サッカーＷ杯のチュニジア―