【モデルプレス＝2026/06/21】福田雄一監督が20日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Manの向井康二が映画「SAKAMOTO DAYS」の現場に来訪したことを明かした。【写真】目黒蓮、長髪の役衣装でメンバーと対面◆「SAKAMOTO DAYS」現場に向井康二が来訪福田監督は「今夜は向井くん、ご来訪の巻！！」と添えて、自身が監督を務める「SAKAMOTO DAYS」の撮影現場に向井が遊びにきたことを報告。向井、目黒蓮、福田監督との3ショットも披