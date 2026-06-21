【モデルプレス＝2026/06/21】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が6月20日、自身のInstagramを更新。韓国での私服ショットを披露し、美しいスタイルに注目が集まっている。【写真】「今日好き」19歳美女「大人っぽくてドキッとした」ショーパン＆肌見せコーデ◆榊原樹里、ショーパン韓国ショット公開榊原は「沢山お買い物できた」とつ