【モデルプレス＝2026/06/21】元日向坂46の高本彩花が6月20日、自身のInstagramを更新。制服姿を披露し、話題となっている。【写真】27歳元日向坂「違和感なさすぎる」美脚際立つミニスカ制服姿◆高本彩花、美脚輝くJK制服姿を公開ショートドラマ『平成みたいだ』に出演する高本。「JKほのかちゃんです」「平成みたいだ見てね！」とつづり、ドラマで着用する制服姿を披露。白シャツに紺色のリボン、淡いピンクのニットベストにチェ