◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とチュニジア（同45位）の試合を中継する日本テレビに解説として出演。前半10分、DF冨安健洋（アヤックス）のシュートがノーゴール判定となった場面で「2ミリぐらい入ってたと思う」と話した。1点リードの同10分