「高松宮記念杯・Ｇ１」（２１日、岸和田）Ｇ１開催中の岸和田競輪にオッズパークＢＡＲが２０、２１日の２日間だけ開設され、かなりのにぎわいを見せている。開設期間中はオッズパークで岸和田競輪の投票を済ませると、ドリンクかフードの引換券がもらえるガラポン抽選に参加できる。それだけではなく、来場してエントリーした人を対象に１人あたり５００円分のＯＰコインも進呈される。ＢＡＲではタレントの和地つかさ、