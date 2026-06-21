◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジア（同45位）と対戦。MF鎌田大地（クリスタル・パレス）が先制点を決めた。いきなり先制点を奪った。前半4分、ペナルティエリア左からMF中村敬斗がノールックで中央へパスを供給。鎌田が左バックヒールで合わせて先制した。鎌田は02年日韓大会の