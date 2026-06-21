「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦。先制を許したチュニジア。前半１０分に再びピンチを招いたが、左ＣＫから冨安が押し込もうとしたところを、ゴールラインギリギリでＧＫダハメンがかき出して、防いだ。ＶＡＲで検証されたが、ぎりぎりでボールがラインに掛かっており、ＳＮＳなどでは「チュニジアの１ミリ」、「