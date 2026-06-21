[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア - 日本]北中米W杯を戦う日本代表は20日、グループF第2節チュニジア代表戦を迎えた。W杯通算1000試合目のとなるメモリアルマッチ。試合開始早々の前半4分にMF中村敬斗のアシストからMF鎌田大地が巧みなヒールで流し込み、日本が先制に成功した。鎌田は初戦オランダ戦の同点ゴールに続き、2試合連続ゴール。日本のこれまでのW杯最速ゴールは、18年ロシア大会初戦コロンビア戦の香川真司が