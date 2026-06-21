[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア - 日本]日本代表は立ち上がりから攻勢で試合に臨み、前半4分に早くも先制した。直後の同10分にはFW上田綺世のシュートがゴールに向かったが、惜しくもゴールライン手前でかき出された。先制した日本は前半10分に左CKを獲得。セカンドボールを拾った上田がペナルティエリア内から右足を振り抜くと、相手DFに当たった強烈なシュートがゴール右に向かった。これにGKアイメン・ダーメンが左手