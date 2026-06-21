[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア - 日本]北中米W杯を戦う日本代表は20日、グループF第2節チュニジア代表戦を迎えた。W杯通算1000試合目のとなるメモリアルマッチ。試合開始早々の前半4分に試合を動かしたのは日本だった。右サイドからFW上田綺世、MF田中碧、MF中村敬斗とつながる。PA内左で仕掛けた中村がグラウンダーのクロスを送ると、MF鎌田大地が押し込んで先制に成功した。初戦オランダ戦で劇的な同点ゴールを奪