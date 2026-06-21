ベガルタ仙台は21日、藤枝MYFCからMF浅倉廉(25)が完全移籍で加入することを発表した。川崎フロンターレのアカデミー出身の浅倉は、静岡学園高から拓殖大を経て2024年に藤枝へ。卓越したテクニックを武器に活躍してきた。仙台の公式サイトを通じ「ベガルタ仙台の一員として、チームの勝利のために全力で戦う覚悟を持ってきました。チームの勝利に貢献し、観ている人を魅了する選手となれるように日々全力で戦っていきます」と