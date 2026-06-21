大分トリニータは21日、アビスパ福岡のDF森山公弥(24)が期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2027年6月30日までとなり、期間中は福岡との全ての公式戦に出場できない。森山は2025年から期限付き移籍で愛媛FCに所属し、今季のJ2・J3百年構想リーグでは13試合に出場していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF森山公弥(もりやま・きみや)■生年月日2002年4月4日(24歳)■出身地福岡県■身長/体重178