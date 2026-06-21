【写真】木村拓哉のスタイルが際立つ！スキニー×ジャケットのブラックコーデ 木村拓哉が自身のInstagramで、ブラックコーデやバイクとのモノクロショットなどを披露した。 ■木村拓哉がタイトなスキニー＆ジャケットスタイルを披露 木村はモノクロショットを含む計4点の写真を公開した。 1枚目は黒のスキニーパンツにダメージ加工を施したかのようなジャケットを腕まくりして着用。