この記事をまとめると ■RMサザビースはアメリカを拠点とする大手カーオークション企業だ ■2020年にアメリカのカーコレクターが300台以上のコレクションを放出 ■名だたる名車たちのなかにスズキの軽トラが混ざっていた アメリカの詐欺師がコレクションに軽トラを所有 WEB CARTOPをはじめ、さまざまな自動車系WEBメディアがよく紹介している、超高額で落札された名車たちを数多く取り扱っているのが、アメリカのオークション会