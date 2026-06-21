韓国・釜山で20日、アジア最大級のストリーミングコンテンツの祭典「グローバルOTTアワード2026」が開催され、MEGUMIが企画・プロデュースした『ラヴ上等』（Netflix）が最優秀リアリティ＆バラエティ賞を受賞した。【画像】『ラヴ上等』シーズン2の制作決定日本からは、柴咲コウ主演のABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』がOTTオリジナル作品賞と主演女優賞にノミネート。さらに、岡山天音主演のNHK『ひらやすみ』がア