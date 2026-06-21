15日は2か月に一度、振り込まれる年金支給日。年金受給者に話を聞くと2か月分で8000円増えたと喜ぶ人も。物価上昇対策などで今月の支給分から2％アップ。しかし、物価には追いつかないと嘆く人や年金だけでは生活が苦しいという人が。年金受給者たちの厳しい実情を取材しました。◇◇◇■年金支給額が6月からアップ物価上昇など反映15日は2か月分が一度に振り込まれる年金支給日。その額に、今月から“うれしい変化”があり