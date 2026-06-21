◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）８大会連続８度目出場のＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦した。日本は前半４分、ＭＦ中村敬斗の左グラウンダークロスをＭＦ鎌田大地が左足で合わせて先制ゴールを決めた。鎌田は初戦・オランダ戦（２△２）の同点ゴールに続く２試合連続弾となった。１―０の前半３１分、さらに日本はFW上田綺世が右足で