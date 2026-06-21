◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本戦スペシャルアンバサダーとして日本テレビ系の中継解説に登場。オランダ戦に続き、“神解説”を炸裂させた。前半から満員のスタジアムに響く歓声に「メキシコ人はほぼ１００％、日本のことを応援してくれてますから」と本田は言い切った。前半４分の鎌田大地の先制ゴールにも現地サポーターは大歓声