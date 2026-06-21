W杯日本―チュニジアサッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジアがエスタディオ・モンテレイで行われた。日本は開始早々、鎌田大地の先制ゴールが決まり、列島は大興奮に包まれた。背番号15がまたも躍動した。前半4分だった。左サイドでボールを受けた中村敬斗がそのままエリア左へ。ドリブルで運んで送ったクロスを、中央で鎌田がテクニカルなシュートで押し込んだ。歓喜を爆発