◆ファーム・リーグ巨人―中日（１９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の増田陸内野手が先制犠飛を放った。「３番・二塁」で先発出場。初回１死三塁で先発・高橋宏斗の低め１４４キロ変化球をすくい上げると、打球は中堅方向へ。中堅手が下がりながら捕球し、三塁走者の皆川が生還した。増田陸は８年目の今季、初めて１軍スタート。１軍では３８試合に出場し打率２割５分５厘、２本塁打。５月下旬に出場選手登録を抹