メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦。日本が前半4分に鎌田大地のゴールで先制。さらにその後にチャンスを迎えるも、ギリギリで相手に防がれ追加点はならなかった。鎌田のゴールで先制した日本は、前半10分にCKからチャンスを迎えた。ボールを拾った上田がシュート。これが相手に当たり、ゴールか