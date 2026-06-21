◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ーチュニジア（２１日、モンテレイ競技場）日曜日の昼下がり、東京・水道橋が大混雑している。この日、Ｗ杯チュニジア戦が日本時間午後１時からキックオフ。東京ドームシティ内の施設「ＦＯＯＤＳＴＡＤＩＡＭＴＯＫＹＯ」では無料のパブリックビューイングが実施され、多くの観客が詰めかけた。施設内に入りきらないほどの行列ができ、施設内も大混雑。さらにこの日、東京ド