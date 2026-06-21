メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦。日本が前半4分に鎌田大地のゴールで先制。その直前には上田綺世がぺナルディエリア内で倒されたが、笛はなく日本ファンからは不満の声も上がった。開始1分、日本はスローインをペナルティエリア内で上田が受けたが、倒された。レフェリーは笛を吹かず。日本