６月２１日の函館５Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル＝１０頭立て）は単勝３番人気のフェリチタ（牝、栗東・鈴木孝志厩舎、父タワーオブロンドン）が逃げ切り勝ちを決めた。２着には単勝１番人気のコックニー、３着にはキチロクタワーが入り、タワーオブロンドン産駒の上位独占となった。最内枠から好スタートを決めて、佐々木大輔騎手＝美浦・菊川正達厩舎＝は迷わずハナへ。前半６００メートル３５秒０のペースを刻み、直線