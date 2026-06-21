６月２１日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝９頭立て）は、１番人気のトップチェッカー（牡、栗東・武英智厩舎、父インディチャンプ）が勝利した。勝ち時計は１分３７秒１（稍重）。好スタートを決めて中団へ。余裕のある手応えで、４角から位置を上げた。直線に入るとムチを入れられ、残り約１ハロンからグンと加速。上がり最速３４秒３で、２着マーゴットマシェリ（池添謙一騎手）に１馬身差をつけて快勝した。