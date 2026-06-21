W杯日本―チュニジアサッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループFの第2節日本―チュニジアがエスタディオ・モンテレイで行われた。この試合はW杯通算1000試合目の記念マッチに。審判団は特別なレフェリーウェアを着用。両国ユニホームも特別仕様となりネット上で反響が広がった。この試合を裁くルーマニア出身のイシュトバン・コバチ主審ら、審判団が着用したフェリーウェアは、アディダスのロゴと象徴的