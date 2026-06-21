◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・東京ドーム）巨人は２１日、中日戦のスタメンを発表した。大城卓三捕手が「５番・一塁」で今季初めてファーストで先発出場する。岸田行倫捕手が先発マスクをかぶり、打撃好調のキャッチャー２人が同時起用となる。コンディション不良で２０日の中日戦（東京ドーム）を欠場したトレイ・キャベッジ外野手が「７番・中堅」で２戦ぶりにスタメン復帰した。両チームのスタメンは以下の