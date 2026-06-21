日本とチュニジアが対戦日本代表は現地時間6月20日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦。MF鎌田大地が開始早々にゴールを決めたなか、電話をかけるパフォーマンスを見せ、「タケ？」と反響を呼んでいる。日本代表はオランダ戦で負傷したMF久保建英に代わってMF伊東純也がスタメンに着よう。ボランチはMF佐野海舟とMF田中碧のコンビとなり、3バックの一角としてDF冨安健洋もス