日本はチュニジアと対戦日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦。前半4分にMF鎌田大地が幸先良く先制ゴールを奪った。勢いづくなか、前半10分に迎えたDF冨安健洋の決定機に対し、ファンからは「冨安の逆1mm」「冨安の−1mm」「冨安の1mm爆誕」と反響が沸き起こっている。初戦のオラ