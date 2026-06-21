日本テレビ系の生中継で解説サッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦した 。日本テレビ系の生中継で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、前半開始早々に生まれた日本の先制ゴールに対し、「左足ぴょん、やて」と独特の表現で言及した。0-0で迎えた前半4分、日本はスタメン出場のMF鎌田大地が先制のゴールネットを揺