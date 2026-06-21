日本とチュニジアが対戦日本代表は現地時間6月20日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦。開始早々にMF鎌田大地がゴール奪ったなか、「上手すぎる」「はやっ！」と反響を呼んでいる。初戦のオランダ戦を2-2で引き分けた日本代表は、左膝の負傷で帯同しなかったMF久保建英に代わってMF伊東純也がスタメンに名を連ねた。ボランチはMF佐野海舟とMF田中碧のコンビ。3バックの一角と