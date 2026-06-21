ここで台湾の最も深い悩みがあらわれる。米中が衝突しても危険だが米中が妥協しても台湾は取引対象になるかもしれない。「戦争の戦場」にならないのと「妥協の取引物」にならないことの間で同時に緊張しなければならない二重の不安だ。昨年ランド研究所の米中安定化報告書が「北京に漸進的統一の誘引を提供しなければならない」という論旨で激しい議論を呼んだのもこの点からだ。2つの強大国が笑って話す間に台湾の運命が台湾のい