2026年の台湾は奇妙な危機の中に立っている。脅威の影はいつに色濃くなったが、全面戦争という戦争の敷居は逆説的に遠ざかったように見えるためだ。3月に米国18の情報機関を総括する国家情報局長室（ODNI）は「2026年次脅威評価」で、「中国指導部に2027年の台湾侵攻計画はなく、統一に向けた固定されたタイムテーブルもない」と評価した。ワシントンのインド太平洋戦略を支配してきた「デービッドソンの窓」、すなわち2027年侵攻