◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組 日本-チュニジア(21日)サッカー日本代表(FIFAランク18位)は、グループステージ第2戦となるチュニジア(FIFAランク45位)と激突。開始早々MF鎌田大地選手が先制ゴールを決め、喜びを爆発させました。前半4分、自陣からパスをつぎ、中央で受けた田中碧選手が左サイドでフリーだった中村敬斗選手にパスを送ります。最後は中村選手が中央に鋭いパスを送り、詰めていた鎌田大地選